Jair Bolsonaro vem a Belém nesta semana

Chegada de Bolsonaro a Belém está sendo aguardada para esta quinta-feira (13) (Foto:Antonio Cruz / Agência Brasil Política)

Presidente diz em uma live que iria visitar a capital

Esta semana, o presidente Jair Bolsonaro deve visitar a capital paraense para participar da inauguração do Parque Porto Futuro, localizado próximo à Baía do Guajará, no final da avenida Visconde de Souza Franco.

A chegada de Bolsonaro a Belém está sendo aguardada para esta quinta-feira (13), mas a programação ainda não foi confirmada. O governo do Estado informou que a vinda do presidente à cidade procede. Ele deve participar da inauguração do Porto Futuro ao lado do governador Helder Barbalho. Porém, o Governo ainda não tem a programação da visita.

Procurada, a assessoria da presidência observou que o próprio Jair Bolsonaro citou em uma live gravada na última semana que viria a Belém esses dias, mas a agenda não foi confirmada. Segundo o Planalto, a programação deve sair nos próximos dias.

A última visita do presidente Jair Bolsonaro a Belém foi no dia 13 de junho do ano passado, quando ele participou da cerimônia de entrega de unidades habitacionais do Residencial Quinta dos Paricás e de Culto de Celebração e Momento Cívico em Comemoração dos 108 Anos da Assembleia de Deus no Brasil.

Aquela foi também a primeira vez que ele esteve na capital paraense, depois de eleito. Em Belém, Bolsonaro foi o candidato a presidência mais votado, com 427.982 votos no segundo turno, 54,93% do total.

Por:Keila Ferreira

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...