Condenado por matar ex-namorada e filho de 4 anos em MT para não pagar pensão é recapturado em Manaus

Homem foi preso em Manaus com documento falso após fugir de presídio em Cuiabá. — Foto: Patrick Marques/G1 AM

Suspeito foi preso, condenado e havia fugido de presídio em Cuiabá, em Mato Grosso, onde cometeu o crime.

Um ex-soldado do exército condenado a 43 anos de prisão por matar a ex-namorada e o filho do casal, de quatro anos, em Cuiabá, foi preso no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus, nesta terça-feira (10). Segundo a polícia, o homem cometeu o crime para não pagar pensão, há sete anos. O suspeito fugiu de uma unidade prisional onde respondia pelo crime em 2018.

De acordo com o diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), delegado Sinval Barroso, Jeanderson Xavier Rangel, de 25 anos, estava foragido do sistema prisional de Cuiabá há cerca de um ano. Ele havia sido preso em 2012.

“Ele executou o filho com um tiro na nuca, enquanto dormia. Depois, ele também atirou contra a ex-companheira, com a tentativa de se livrar de um pagamento de pensão da criança”, disse o delegado.

Ele foi preso em seguida e condenado a 43 anos pelo crime. Em 2018, Rangel conseguiu fugir da unidade prisional onde cumpria pena e passou a ser considerado foragido.

A polícia de Cuiabá entrou em contato com a Polícia Civil do Amazonas e informou que o foragido poderia vir para o Estado. Conforme o delegado, ele chegou em Manaus no domingo (8).

“Nós detectamos a presença dele, com o nosso sistema de análise e o monitoramos para verificar que era a pessoa correta. Prendemos ele no bairro Flores. Ele estava usando documento falso e já tinha até comprado um carro com o nome falso”, explicou Barroso.

Rangel deve responder pelos crimes de estelionato e uso de documento falso, em Manaus. Os crimes devem ser levados para a Justiça e ele ainda deve cumprir a pena restante pela morte da ex-namorada e do filho.

Por Patrick Marques, G1 AM

10/12/2019 17h32

