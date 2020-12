Condutor perde controle de caminhonete, atropela e mata duas mulheres em Óbidos, no PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Duas mulheres morreram na noite de sábado (5) após serem atropeladas por uma caminhonete enquanto caminhavam na avenida Nelson Souza, no bairro Santa Terezinha, em Óbidos, no oeste paraense. As vítimas, Suelen Coutinho e Lídia Freitas, chegaram a ser socorridas, mas não resistiram aos ferimentos.

You May Also Like