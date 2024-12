Confira a lista dos 144 municípios paraenses que recebem o Auxílio Gás

(Foto:Arte Jornal Folha do Progresso/Reprodução) – A situação econômica de muitas famílias paraenses tem encontrado um alívio, mesmo que temporário, com o Auxílio Gás, programa do Governo Federal que, segundo dados da Folha de Pagamentos do Programa Bolsa Família, divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em dezembro de 2024, tem se mostrado uma verdadeira tábua de salvação.

Esses dados, que revelam a importância do programa para a economia local, foram levantados pelo Portal Canaã, que fez questão de buscar as informações diretamente nas fontes oficiais. No total, o Auxílio Gás chega a 261.450 lares paraenses neste mês, fazendo diferença na vida daqueles que enfrentam as dificuldades diárias. Em todo o Brasil, mais de 5,4 milhões de famílias são beneficiadas com um auxílio de R$ 104, valor médio de um botijão de gás de 13 quilos, amenizando um pouco a pressão sobre o orçamento familiar.

Como cadastrar – A inscrição é realizada presencialmente em todo Brasil, em uma unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) que seja próxima da residência do solicitante. Assim como nos demais benefícios, as famílias que são elegíveis a receber o Auxílio-Gás precisam estar inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), que é a porta de entrada para qualquer programa social do Governo Federal. “No entanto, estar inscrito no Cadastro Único não garante a entrada imediata no programa Vale Gás e também não garante o recebimento do benefício”.

Confira a lista dos 144 municípios paraenses que participam deste importante programa, que tem se mostrado essencial para famílias de baixa renda.

Município QuantidadeValor

ABAETETUBA 17.545 R$ 1.824.680,00

ABEL FIGUEIREDO 721 R$ 74.984,00

ACARA 2.497 R$ 259.688,00

AFUA 591 R$ 61.464,00

AGUA AZUL DO NORTE 732 R$ 76.128,00

ALENQUER 434 R$ 45.136,00

ALMEIRIM 4.386 R$ 456.144,00

ALTAMIRA 4.773 R$ 496.392,00

ANAJAS 3.883 R$ 403.832,00

ANANINDEUA 1.621 R$ 168.584,00

ANAPU 3.530 R$ 367.120,00

AUGUSTO CORREA 2.972 R$ 309.088,00

AURORA DO PARA 1.044 R$ 108.576,00

AVEIRO 664 R$ 69.056,00

BAGRE 1.460 R$ 151.840,00

BAIAO 934 R$ 97.136,00

BANNACH 214 R$ 22.256,00

BARCARENA 1.806 R$ 187.824,00

BELEM 18.446 R$ 1.918.384,00

BELTERRA 44 R$ 4.576,00

BENEVIDES 5.709 R$ 593.736,00

BOM JESUS DO TOCANTINS 469 R$ 48.776,00

BONITO 241 R$ 25.064,00

BRAGANCA 2.705 R$ 281.320,00

BRASIL NOVO 739 R$ 76.856,00

BREJO GRANDE DO ARAGUAIA 287 R$ 29.848,00

BREU BRANCO 2.101 R$ 218.504,00

BREVES 3.003 R$ 312.312,00

BUJARU 3.826 R$ 397.904,00

CACHOEIRA DO PIRIA 2.253 R$ 234.312,00

CACHOEIRA DO ARARI 3.251 R$ 338.104,00

CAMETA 2.614 R$ 271.856,00

CANAA DOS CARAJAS 2.416 R$ 251.264,00

CAPANEMA 967 R$ 100.568,00

CAPITAO POCO 375 R$ 39.000,00

CASTANHAL 2.592 R$ 269.568,00

CHAVES 2.104 R$ 218.816,00

COLARES 1.055 R$ 109.720,00

CONCEICAO DO ARAGUAIA 193 R$ 20.072,00

CONCORDIA DO PARA 3.095 R$ 321.880,00

CUMARU DO NORTE 451 R$ 46.904,00

CURIONOPOLIS 191 R$ 19.864,00

CURRALINHO 2.700 R$ 280.800,00

CURUA 851 R$ 88.504,00

CURUCA 3.765 R$ 391.560,00

DOM ELISEU 527 R$ 54.808,00

ELDORADO DOS CARAJAS 147 R$ 15.288,00

FARO 1.477 R$ 153.608,00

FLORESTA DO ARAGUAIA 379 R$ 39.416,00

GARRAFAO DO NORTE 165 R$ 17.160,00

GOIANESIA DO PARA 835 R$ 86.840,00

GURUPA 4.872 R$ 506.688,00

IGARAPE-ACU 1.176 R$ 122.304,00

IGARAPE-MIRI 1.108 R$ 115.232,00

INHANGAPI 357 R$ 37.128,00

IPIXUNA DO PARA 2.750 R$ 286.000,00

IRITUIA 822 R$ 85.488,00

ITAITUBA 2.792 R$ 290.368,00

ITUPIRANGA 848 R$ 88.192,00

JACAREACANGA 928 R$ 96.512,00

JACUNDA 4.308 R$ 448.032,00

JURUTI 138 R$ 14.352,00

LIMOEIRO DO AJURU 618 R$ 64.272,00

MAE DO RIO 744 R$ 77.376,00

MAGALHAES BARATA 69 R$ 7.176,00

MARABA 1.967 R$ 204.568,00

MARACANA 182 R$ 18.928,00

MARAPANIM 259 R$ 26.936,00

MARITUBA 6.626 R$ 689.104,00

MEDICILANDIA 2.574 R$ 267.696,00

MELGACO 1.660 R$ 172.640,00

MOCAJUBA 4.709 R$ 489.736,00

MOJU 7.064 R$ 734.656,00

MOJUI DOS CAMPOS 553 R$ 57.512,00

MONTE ALEGRE 362 R$ 37.648,00

MUANA 962 R$ 100.048,00

NOVA ESPERANCA DO PIRIA 2.851 R$ 296.504,00

NOVA IPIXUNA 343 R$ 35.672,00

NOVA TIMBOTEUA 521 R$ 54.184,00

NOVO PROGRESSO 296 R$ 30.784,00

NOVO REPARTIMENTO 1.154 R$ 120.016,00

OBIDOS 2.405 R$ 250.120,00

OEIRAS DO PARA 2.944 R$ 306.176,00

ORIXIMINA 96 R$ 9.984,00

OUREM 1.788 R$ 185.952,00

OURILANDIA DO NORTE 1.078 R$ 112.112,00

PACAJA 4.156 R$ 432.224,00

PALESTINA DO PARA 721 R$ 74.984,00

PARAGOMINAS 790 R$ 82.160,00

PARAUAPEBAS 2.396 R$ 249.184,00

PAU D’ARCO 321 R$ 33.384,00

PEIXE-BOI 303 R$ 31.512,00

PICARRA 221 R$ 22.984,00

PLACAS 1.984 R$ 206.336,00

PONTA DE PEDRAS 774 R$ 80.496,00

PORTEL 327 R$ 34.008,00

PORTO DE MOZ 5.147 R$ 535.288,00

PRAINHA 5.878 R$ 611.312,00

PRIMAVERA 1.318 R$ 137.072,00

QUATIPURU 1.331 R$ 138.424,00

REDENCAO 1.535 R$ 159.640,00

RIO MARIA 154 R$ 16.016,00

RONDON DO PARA 1.598 R$ 166.192,00

RUROPOLIS 1.155 R$ 120.120,00

SALINOPOLIS 269 R$ 27.976,00

SALVATERRA 1.039 R$ 108.056,00

SANTA BARBARA DO PARA 1.134 R$ 117.936,00

SANTA CRUZ DO ARARI 1.267 R$ 131.768,00

SANTA ISABEL DO PARA 619 R$ 64.376,00

SANTA LUZIA DO PARA 1.863 R$ 193.752,00

SANTA MARIA DAS BARREIRAS 145 R$ 15.080,00

SANTA MARIA DO PARA 639 R$ 66.456,00

SANTANA DO ARAGUAIA 643 R$ 66.872,00

SANTAREM 4.345 R$ 451.880,00

SANTAREM NOVO 623 R$ 64.792,00

SANTO ANTONIO DO TAUA 384 R$ 39.936,00

SAO CAETANO DE ODIVELAS 162 R$ 16.848,00

SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA 1.254 R$ 130.416,00

SAO DOMINGOS DO CAPIM 1.749 R$ 181.896,00

SAO FELIX DO XINGU 3.380 R$ 351.520,00

SAO FRANCISCO DO PARA 85 R$ 8.840,00

SAO GERALDO DO ARAGUAIA 575 R$ 59.800,00

SAO JOAO DA PONTA 573 R$ 59.592,00

SAO JOAO DE PIRABAS 465 R$ 48.360,00

SAO JOAO DO ARAGUAIA 1.065 R$ 110.760,00

SAO MIGUEL DO GUAMA 1.615 R$ 167.960,00

SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA 3.376 R$ 351.104,00

SAPUCAIA 195 R$ 20.280,00

SENADOR JOSE PORFIRIO 2.310 R$ 240.240,00

SOURE 1.254 R$ 130.416,00

TAILANDIA 2.343 R$ 243.672,00

TERRA ALTA 799 R$ 83.096,00

TERRA SANTA 175 R$ 18.200,00

TOME-ACU 1.818 R$ 189.072,00

TRACUATEUA 1.979 R$ 205.816,00

TRAIRAO 178 R$ 18.512,00

TUCUMA 228 R$ 23.712,00

TUCURUI 733 R$ 76.232,00

ULIANOPOLIS 2.354 R$ 244.816,00

URUARA 1.320 R$ 137.280,00

VIGIA 504 R$ 52.416,00

VISEU 3.710 R$ 385.840,00

VITORIA DO XINGU 1.052 R$ 109.408,00

XINGUARA 1.416 R$ 147.264,00

Curtir isso: Curtir Carregando...