Governo abre consulta pública para privatizar aeroportos no interior;Aeroporto de Novo Progresso na lista

Aeroporto de Novo Progresso: governo quer privatizar aeroportos no interior de estados do Norte e Nordeste (Foto: Arquivo)

Gestores estaduais, municipais e representantes de concessionárias e companhias aéreas têm até o dia 15 de janeiro de 2025 para participar de consulta pública sobre o AmpliAR (Programa de Investimentos Privados em Aeroportos Regionais). O Ministério de Portos e Aeroportos abriu, na última terça-feira (17), a consulta para colher contribuições da sociedade sobre a estrutura do programa, o modelo proposto e os investimentos previstos para cada aeroporto.

Com o AmpliAR, o ministério pretende atrair investimentos privados para a malha aeroportuária regional e conectar áreas remotas aos principais aeroportos brasileiros. A estimativa do governo é que o programa gere mais de R$ 5 bilhões em investimentos privados, beneficiando diretamente até uma centena de aeroportos regionais.

O modelo permitirá que as concessionárias assumam a gestão de aeroportos regionais deficitários por meio de processo competitivo simplificado. Na primeira fase do programa, o foco será em 50 aeródromos situados na Amazônia Legal e no Nordeste. A expectativa é de que o leilão de blocos de aeroportos deverá ocorrer no primeiro semestre de 2025.

O Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse que o modelo do AmpliAR é inédito e visa incorporar blocos de aeroportos aos contratos de concessão existentes. As concessionárias devem investir na modernização e gestão dos terminais até o fim do contrato. Em troca, segundo Costa Filho, as concessionárias poderão ter os contratos reequilibrados.

“Estamos criando um caminho sólido para garantir uma solução duradoura para os aeroportos regionais estratégicos. O modelo atrai investidores pela oportunidade de aprimorar seus contratos atuais enquanto ajudam a conectar o país de forma mais eficiente”, concluiu.

Lista dos aeródromos contemplados

Bloco 1: AC/AM

Marechal Thaumaturgo (AC)

Tarauacá (AC)

Carauari (AM)

Eirunepé (AM)

Lábrea (AM)

Santo Antônio do Içá (AM)

São Paulo de Olivença (AM)

Bloco 2: AM1

Barcelos (AM)

Fonte Boa (AM)

Manicoré (AM)

Santa Isabel do Rio Negro (AM)

São Gabriel da Cachoeira (AM)

Bloco 3: AM2

Apuí (AM)

Borba (AM)

Itacoatiara (AM)

Maués (AM)

Parintins (AM)

Bloco 4: AP/PA

Almeirim (PA)

Breves (PA)

Salinópolis (PA)

Bloco 5: PA1

Itaituba (PA)

Jacareacanga (PA)

Novo Progresso (PA)

Oriximiná (PA)

Bloco 6: PA2

Paragominas (PA)

Redenção (PA)

São Félix do Xingu (PA)

Tucuruí (PA)

Bloco 7: RO

Cacoal (RO)

Costa marques (RO)

Guajará-Mirim (RO)

Vilhena (RO)

Bloco 8: Nordeste

Guanambi (BA)

Lençóis (BA)

Paulo Afonso (BA)

Barreirinhas (MA)

Araripina (PE)

Garanhuns (PE)

Serra Talhada (PE)

São Raimundo Nonato (PI)

Bloco 9: MA/TO

Bacabal (MA)

Balsas (MA)

Araguaína (TO)

Bloco 10: MT1

Aripuanã (MT)

Cáceres (MT)

Juína (MT)

Tangará da Serra (MT)

Bloco 11: MT2

Canarana (MT)

Porto Alegre do Norte (MT)

Primavera do Leste (MT)

Em roadshow com as concessionárias que atuam no país para apresentar o programa, o Secretário Nacional de Aviação Civil, Tomé Franca, explicou que a primeira fase do AmpliAR se concentrará em aeródromos de áreas que enfrentam um déficit de infraestrutura aeroportuária. Esses terminais foram selecionados com base no Plano Aeroviário Nacional (PAN), um documento que direciona os investimentos para os locais com maior custo-benefício social.

“Em parte dessas cidades só há acesso por barcos, por onde chegam produtos de saúde, alimentos e combustível. Com estiagem, que ocorre com maior frequência na região Norte, alguns municípios acabam ficando completamente isolados. Baseado em uma análise técnica reconhecida pelo TCU, que sugeriu usar a metodologia do PAN como referência para planejamento, a implantação do AmpliAR resulta em múltiplos impactos para o desenvolvimento regional e traz benefícios para diversas áreas”, afirmou.

Consulta pública

A página para o envio de contribuições para a consulta pública pode ser acessada no portal do Governo Federal, Participa + Brasil.

https://www.gov.br/participamaisbrasil/consulta-ampliar.

Fonte/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/12/2024/09:30:33 com informações Agência Brasil

