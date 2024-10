Confira a lista dos vereadores eleitos neste domingo (6) nas eleições municipais de Altamira (PA)

A expectativa toma conta dos moradores de Altamira, no Pará, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Altamira. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, com faces novas e veteranos disputando as cadeiras do Legislativo.

À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o cenário político local começa a se desenhar. Os candidatos e suas equipes acompanham atentamente cada atualização, enquanto os eleitores buscam informações sobre seus escolhidos nas urnas. A disputa acirrada reflete o engajamento da população altamirense no processo democrático.

Os vereadores que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos já foram definidos. Confira abaixo a lista completa dos eleitos:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Engenheiro Diogo PRD 2,69% 1.687 2 Victor da Foccus PSB 2,46% 1.539 3 Chesther PSD 2,44% 1.528 4 Silvano Fortunato PSB 2,27% 1.424 5 Enf. Jaime PP 2,24% 1.407 6 Palito PP 2,12% 1.331 7 Roni Heck MDB 1,99% 1.250 8 Assis Cunha PSB 1,75% 1.094 9 Enf. Wilha PP 1,72% 1.081 10 Maycon Pontes Corr Solidararia PSD 1,72% 1.081 11 Tércio Brito MDB 1,68% 1.055 12 Mercês Costa AVANTE 1,52% 950 13 Almir Uchoa Ii PSD 1,49% 931 14 Prince Couto UNIÃO 1,36% 851 15 Sargento do Buriti UNIÃO 1,35% 848

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode, por vezes, resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o desempenho dos partidos e coligações, não apenas a votação individual dos candidatos. Essa complexidade do processo eleitoral reforça a importância do voto consciente e do entendimento do sistema político por parte dos eleitores.

Fonte: Tribuna Paraná e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/10/2024/08:49:03

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...