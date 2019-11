PRF, PM e Civil prendem dois homens e apreende caminhões adulterados em Benevides e Marituba

Sobre os dois pesa a acusação de crimes de receptação e adulteração de veículos.

Josemar Lima de Oliveira, natural do Estado da Bahia, e Jaildo Leite do Amaral, foram presos nesta quarta-feira (20), em momentos diferentes da operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Civil e Polícia Militar, nos municípios de Marituba e Benevides, da Região Metropolitana de Belém (RMB). Sobre os dois pesa a acusação de crimes de receptação e adulteração de veículos.

Os agentes de segurança flagraram Josemar Oliveira usando, em Benevides, a Scania R420, de placa JOX 8891, do tipo 4×2, com peças de veículo similar com registro de roubo na cidade de Lajes, no Estado de Santa Catarina. De acordo com a Diretoria de Polícia Especializada, da Polícia Civil do Pará, a Scania também apresenta indícios de adulteração no semi reboque.

A segunda atuação da operação conjunta das corporações citadas flagrou Jaildo Amaral, no município de Marituba, com o caminhão Ford Cargo, no interior da própria empresa do acusado. O carro estava com a placa instalada NEZ 7806, pertencente também a outro veículo.

Segundo os agentes de segurança, o objetivo da adulteração no Ford Cargo, era ocultar a procedência ilegal do caminhão adquirido no estado do Maranhão, juntamente com um lote de outros veículos, contudo com restrição judicial, por demanda trabalhista.

Ambas as situações estão sob investigação e cruzamento de informações da Divisão de Repressão ao Crime Organizado, mais especificamente da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFVA).

