Conhecida no agronegócio e dona de projetos ambientais: saiba quem é a família de Goiás que sobreviveu à explosão de avião em Ubatuba

Mireylle Fries, o marido Bruno Almeida Souza e os filhos. Família sobreviveu a acidente aéreo — Foto: Reprodução

Grupo recuperou voçoroca que assombrava o Brasil nos anos 2000, diz delegado. Acidente aconteceu na Praia do Cruzeiro; piloto morreu.

A família de Goiás que sobreviveu à explosão de um avião em Ubatuba (SP) é conhecida pelo trabalho no agronegócio e por realizar projetos ambientais de referência no Brasil. De acordo com delegado Luziano de Carvalho, titular da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente (DEMA), a família realizou ações modelo em Mineiros, sudoeste de Goiás.

O avião da família saiu de Mineiros com destino ao litoral paulista. O acidente aconteceu na manhã de quinta-feira (9). Apesar de a família ter sido levada ao hospital em estado de saúde estável, o piloto Paulo Seguetto morreu no acidente.

O delegado Luziano contou que iniciou o Projeto Nascentes na propriedade da família Fries em 2002. “Fui para lá para conhecer voçoroca Chitolina e também o trabalho que já teriam realizado, mas só tinha uma placa. O Milton Fries [patriarca da família] estava desesperado”, contou o delegado.

Luziano contou que o produtor tinha recebido projetos de recuperação da área que custavam mais de R$ 35 milhões, e envolviam o soterramento da voçoroca com 50 mil caminhões de terra. O delegado disse que a família recebeu um projeto realista da Polícia Civil, foi orientada e cumpriu à risca tudo que foi recomendado.

“Plantamos algumas árvores, isolamos a área, fez o terraceamento necessário e hoje o trabalho é modelo para o mundo. Hoje, está lá, totalmente recuperada, estabilizada, bem como também as nascentes”, narrou Luziano.

De acordo com o delegado, um corredor ecológico importante para a região também foi restaurado pela família. “Foi criado um corredor ecológico entre as nascentes do Araguaia e o Parque das Emas. Um trabalho nosso, do Milton e da Mireylle, que mesmo criancinha, já participava de muito”, contou o investigador.

No agronegócio, a família é considerada uma das mais influentes no sudoeste de Goiás. Além da produção de soja, seus membros tem várias empresas na região.

Sobre o acidente

A explosão do avião dos Fries, importante família do agronegócio em Goiás, aconteceu na Praia do Cruzeiro. A Rede Voa, que administra o aeroporto, informou ao g1 que o avião saiu do Aeroporto Municipal de Mineiros, e tentou pousar em Ubatuba, mas que “as condições meteorológicas eram degradadas, com chuva e pista molhada”.

Ainda não há informações oficiais sobre a causa do acidente. No entanto, dados da fabricante da aeronave e do próprio aeroporto indicam que o Cessna Citation precisaria de uma pista mais longa do que a disponível no aeroporto de Ubatuba para pousar em segurança.

Um vídeo (veja abaixo) mostra a aeronave saindo do aeródromo em Ubatuba, passando a pista que margeia a praia e chegando à faixa de areia em chamas. Além da família e do piloto que faleceu, uma pessoa que estava na orla ficou ferida. Veja quem são:

O avião

A aeronave, com matrícula PR-GFS e modelo 525, pertence à família Fries. Entre os proprietários da aeronave, está o produtor rural Nelvo Fries. Também constam como proprietários no sistema da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) Maria Gertrude Fries, Mireylle Fries, Celso Fries, Leyna Fries e Crystopher Fries.

Mobilização

Ronaldo Caiado (União) fez um post nas redes sociais em que se solidarizou com familiares do piloto e disse que o governo de Goiás está mobilizado para prestar assitência a todos os envolvidos.

“Estamos em contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e com a Prefeitura de Ubatuba para oferecer toda a assistência necessárias às vítimas”, escreveu o governador de Goiás.

Fonte: Gilmara Roberto, g1 Goiás e Franca e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/01/2025/14:43:58

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...