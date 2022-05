Motorista que caiu com caminhão no Portão do Inferno em MT deixa UTI e fala em “milagre”

(Foto:Reprodução) – O motorista Daniel Francisco Sales (64), que se envolveu em acidente impressionante no Portão do Inferno, na última quarta-feira (4), recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e aguarda resultados dos exames realizados para uma nova avaliação médica.

O caminhoneiro afirmou que está bem, e que também se surpreendeu com sua recuperação. “Não estou 100%, mas estou bem, foi um milagre e dos grandes”.

A recuperação de saúde do motorista foi surpreendente, com uma semana de internação na UTI. O quadro evoluiu e ele foi encaminhado para a enfermaria. Uma nova cirurgia, agora na veia principal da perna, não foi descartada e está sendo analisada pelos médicos a situação dele é estável, segundo o portal Gazeta Digital.

“Eu achei que ele ia morrer, mas vendo a situação dele hoje, foi realmente um milagre”, afirma a esposa Vera Lúcia ao admitir que se surpreendeu com o marido ter sobrevivido a queda de quase 70 metros.

Daniel trafegava pela rodovia 251, sentido Chapada dos Guimarães a Cuiabá, quando o caminhão que conduzia, provavelmente, perdeu o freio. Ao tentar retomar o controle do caminhão, Daniel Francisco bateu sob o paredão e em seguida despencou no Portão do Inferno.

O motorista deu entrada no Hospital Municipal de Cuiabá após ser resgatado quatro horas depois do acidente, a exatamente uma semana atrás. (As informações são do portal Gazeta Digital).

