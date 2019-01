Tutelares passam por formação em Santarém

Conselheiros tutelares de 14 municípios passam por formação em Santarém

Encontro durou três dias e encerrou no sábado (14). A formação teve como tema “Teoria e prática aplicada aos operadores do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente”.(Fotos Reprodução TV Tapájos)

Representantes da rede de proteção a crianças e adolescentes de 14 municípios da região receberam durante três dias em Santarém, no oeste do Pará, uma formação para esclarecer quais são as políticas de atendimento infanto-juvenil e como aprimora-las. A capacitação encerrou no sábado (14).

A capacitação teve como tema “Teoria e prática aplicada aos operadores do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente”. Segundo a instrutora da Escola de Governança Pública do Estado do Pará (EGPA), Helenice Rocha, o encontro e formação são imprescindíveis para melhorar o atendimento. “Toda essa política de atendimento a criança e ao adolescente precisa que o operador desse sistema de garantia esteja capacitado”, ressaltou.

O representante do único Conselho Tutelar de Novo Progresso participou da integração e contou que o momento é fundamental para assegurar os direitos daqueles que muitas vezes têm os direitos violados. “Precisamos dessa integração em rede. O Conselho Tutelar não é um órgão sozinho, trabalhamos em rede. Temos a assistência, temos a saúde, a educação, temos a justiça”, disse o conselheiro Moacélio Pereira.

Os profissionais compreenderam melhor o papel e atuação de cada membro da rede de proteção. Essa atualização de conhecimento deve influenciar positivamente o trabalho dos conselheiros.

Por G1 Santarém, Pará

