Consignado: Lula propõe teto de juros de 1,97% ao mês para empréstimo a aposentados

Proposta do presidente será levada para o Conselho Nacional de Previdência Social (Foto:Reprodução).

Previdência defendia uma taxa abaixo de 1,90%, já bancos privados queriam 1,99% Previdência defendia uma taxa abaixo de 1,90%, já bancos privados queriam 1,99%

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) propôs o percentual de 1,97% ao mês para o teto de juros do crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS. A proposta foi feita durante reunião com a equipe ministerial, nesta terça-feira (28).

A taxa defendida pelo Ministério da Previdência era abaixo de 1,90%, já a dos bancos privados era de 1,99%. A proposta do presidente será levada para o Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS), responsável pela definição da taxa.

Nesta terça, o CNPS se reúne para tentar resolver o impasse que gerou ao reduzir o teto de juros cobrado nos empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS.

No dia 13 de março, o colegiado baixou o limite de juros de 2,14% para 1,70% nas operações convencionais de consignado para os beneficiários.

A medida levou os bancos a suspender a modalidade de empréstimo. As instituições financeiras afirmam que, com o novo teto, não é possível arcar com os custos de captação de clientes.

Diante da suspensão, o governo decidiu rever a redução. Em entrevista, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que a taxa máxima seria elevada, para um patamar abaixo de 2%.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações de Emilly Melo em 28/03/2023/16:46:59

