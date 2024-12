Copa do Brasil: confira o pote do São Francisco para o sorteio da 1ª fase da competição

Taça da Copa do Brasil 2024, conquistada pelo Flamengo — Foto: Divulgação/Flamengo

Os potes foram definidos através do Ranking Nacional de Clubes (RNC) da CBF; torneio deve iniciar em fevereiro de 2025

Com a divulgação do Ranking Nacional de Clubes (RNC) de 2025 da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), foram definidos os potes para o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil de 2025.

Entre os clubes que aparecem nos potes da competição nacional está o São Francisco, de Santarém. O Leão Azul do Tapajós aparece no pote H que é composto por:

Guarany De Bagé-RS;

Jequié – BA;

Barcelona de Ilhéus – BA;

São Francisco-PA;

Capital-DF;

Independência-AC;

União-TO;

Dourados-MS;

Barcelona-RO;

Oratório-AP.

O São Francisco vai enfrentar uma das equipes do Pote D, composto por:

América-RN;

Manaus;

São José-RS;

Aparecidense;

Altos;

Retrô;

Caxias;

Athletic Club;

Nova Iguaçu;

Portuguesa-RJ.

O São Francisco conquistou o vice-campeonato na primeira edição da Copa Grão-Pará, que credenciou a equipe à uma das vagas na competição nacional. O sorteio da Copa do Brasil 2025 deve acontecer em janeiro e a competição está prevista para iniciar em fevereiro.

Além da Copa do Brasil, em 2025 o São Francisco disputa o Parazão 2025 e a Copa Grão Pará.

Fonte: Redação do ge — Santarém, PA e Região e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/12/2024/13:15:43

