Copa do Mundo 2022: Bélgica empata com Croácia sem gols e dá adeus à competição; veja mais

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com dificuldades de chegar na área croata, a Bélgica pressionou bastante nas bolas alçadas na área, mas a forte defesa da Croácia se segurou o quanto pôde, até que o árbitro determinou o fim da partida e a classificação em segundo na chave, com cinco pontos, enquanto a Croácia se despede de forma melancólica. (Com informações de Luiz Guilherme Ramos).

Uma das seleções favoritas ao título da Copa do Mundo disse adeus ao Catar. Sem forças para superar a Croácia, a seleção Belga sucumbiu diante da expectativa e acabou eliminada, ao empatar em 0 a 0, no estádio Ahmad Bin Ali, terminando a primeira fase na terceira posição, atrás de Marrocos e Croácia.

Depois de um jogo truncado, as duas seleções ficaram no empate sem gols. (Foto:JUAN ANTONIO SáNCHEZ/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO).

You May Also Like