Homem vivo é declarado como morto e passa 5h em saco

(Foto:Reprodução) – Em menos de cinco horas, a família de um homem de 62 anos, internado no Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano, em Uruaçu, para um tratamento de câncer, viveu a dor do luto e indignação da revolta.

Isso porque, o paciente, dado como morto pelo local, chegou vivo à funerária de sua terra natal, onde seria sepultado.

José Ribeiro da Silva realizou um percurso de mais de 100 km, de Uruaçu para Rialma, também em Goiás, dentro de um saco de cadáver até que fosse descoberto vivo pelos funcionários do serviço de velório, que acionou a família. O auxiliar de serviços gerais apresentava dificuldades para respirar.

A irmã do idoso, Aparecida Ribeiro Silva, conta que, ao ser informada do falecimento, não pôde realizar o reconhecimento, pois ele já estava dentro do saco plástico preto e se indigna ao comentar o sofrimento do irmão. “Imagina o sofrimento dele dentro desse saco, desse carro, desse caixote… É inadmissível, não dá para engolir, não dá para imaginar uma situação dessas. Que a justiça seja feita”.

Segundo Aparecida, José Ribeiro está internado em um novo hospital, onde aguarda para ser removido para uma clínica maior e assim poder continuar com o tratamento contra o câncer.

Em nota, o Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano informou que o médico responsável pelo atestado de óbito do paciente foi afastado e uma sindicância instaurada para apurar o ocorrido. (Com informações do Primeiro Impacto).

Jornal Folha do Progresso em 01/12/2022/17:21:31

