Corinthians anuncia contratação de zagueiro que estava no futebol francês

Jemerson é o novo zagueiro do Corinthians. O clube do Parque São Jorge anunciou na manhã desta sexta-feira a contratação do jogador de 28 anos, que estava no Monaco, da França.

Jemerson vai custar 680 mil euros, cerca de R$ 4,5 milhões, ao Timão. O contrato terá validade até 30 de junho de 2021. “O Corinthians tem uma estrutura enorme, acho que uma das maiores do mundo. Eu não pensei duas vezes para vir”, comentou o zagueiro em sua chegada ao Timão.

Após este período inicial de vínculo, ficou combinado que o clube paulista e os representantes do atleta negociarão novamente. O Corinthians terá a preferência sobre Jemerson no mercado e poderá optar por renovar ou não.

Se tudo correr bem, a eventual renovação dependerá de aumento significativo de salário e a inclusão de “luvas”, que é uma espécie de prêmio pelo acordo. Jemerson desembarcou em São Paulo na manhã de terça-feira e passou pelos tradicionais exames médicos antes de assinar contrato e ser anunciado.

Sem jogar há nove meses e também afastado do elenco francês desde o início da quarentena, Jemerson vai ter de passar por um período de adaptação e recondicionamento físico antes de ficar à disposição de Vagner Mancini.

A contratação do ex-jogador do Atlético-MG foi motivada pela lesão de Danilo Avelar. Além de Jemerson, Vagner Mancini conta com Gil, Bruno Méndez, Marllon e o jovem Raul para o setor.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Bruno Cantini/assessoria/arquivo)

