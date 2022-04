Torcedores do Flamengo fazem lista de dispensa e exigem mudanças

(Foto: Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo) – O Flamengo confirmou o favoritismo ao derrotar o Sporting Cristal por 2 a 0, em jogo válido pela primeira rodada da Copa Libertadores. Apesar do resultado, vários torcedores não gostaram da atuação.

Flamenguistas utilizaram as redes sociais para dizer quais jogadores não têm mais condições de vestir o manto sagrado. Além disso, exigiram mudanças na formação titular.

De acordo com a opinião dos internautas, o Flamengo deve dispensar Diego Ribas, Diego Alves, Renê, Éverton Ribeiro e Willian Arão.

Eles ainda disseram que o treinador Paulo Sousa deve efetivar o atacante Pedro no lugar de Gabigol. (As informações são do Octávio Almeida Jr Octávio Almeida Jr ).

Defenderam também que Lázaro e Thiago Maia precisam jogar mais. Ainda pediram que Filipe Luís vá para o banco de reservas.

Resumo do jogo

Bruno Henrique abriu o placar aos 22 minutos do primeiro tempo. Este é o 16° gol do atacante em jogos da Libertadores.

Ele igualou Zico na vice-artilharia do Flamengo em jogos do principal torneio de clubes do futebol sul-americano.

O segundo gol é de autoria do lateral Matheuzinho. O defensor deu números finais ao jogo após balançar as redes no minuto 42 da etapa final.

Em entrevista coletiva, o treinador Paulo Sousa destacou que os jogadores obedeceram ao plano de jogo traçado.

“Penso que a equipe respondeu bem, foi intensa e conquistou o que pretendíamos nesse jogo: ganhar com gols e não sofrer. Hoje era um dia de consistência no jogo com vista aos resultados”, iniciou.

“Queríamos prestigiar a competição com uma vitória. Era um time que dava essa possibilidade de profundidade. O time fez tudo aquilo que estava previsto para fazer de forma consistente para sair daqui vencedor”, concluiu Paulo Sousa.

Jornal Folha do Progresso em 06/04/2022

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...