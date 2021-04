Corinthians leva virada e perde invencibilidade de 10 jogos

O Corinthians até saiu na frente da Ferroviária na noite desta terça-feira, mas levou a virada no segundo tempo e, com o placar de 2 a 1, viu a invencibilidade de 10 jogos cair na Fonte Luminosa, em Araraquara, em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Paulista.

O resultado deixou o Timão com 14 pontos. A equipe do Parque São Jorge ainda lidera tanto o Grupo A quanto a classificação geral depois de sete jogos disputados.

A Ferroviária, que fez sua quinta partida, foi aos 10 pontos, ainda no segundo posto do Grupo B.

Apesar de ser o “time B” do Corinthians no momento, a equipe colocada em campo por Vagner Mancini conseguiu fazer um primeiro tempo muito melhor do que o desempenho visto no último domingo.

Xavier e Camacho deram qualidade à saída de bola. Luan participou bastante, teve duas chances claras e ainda deu uma linda assistência para o gol de Camacho, que não ia às redes pelo Timão desde 2017.

Antes de balançar as redes, o Corinthians também acertou o travessão com Otero, mas se livrou de não sair atrás devido a uma decisão do árbitro, que viu interferência de um jogador da Ferrinha, impedido, na visão de Cássio, que não conseguiu segurar chute de Everton.

Na etapa final, o Corinthians caiu de rendimento. A falta de ritmo dos jogadores pesou. A Ferroviária pressionou e chegou ao empate com Higor Meritão depois de Xavier perder a bola dentro da própria área depois de drible frustrado.

No fim, veio a virada. Xandão acertou uma bomba de fora de área, em cobrança de falta e estufou as redes. Foi o fim da invencibilidade de 10 jogos do Corinthians.

O Corinthians volta a campo na sexta-feira, quando vai receber o São Bento, às 20 horas, na Neo Química Arena.

A Ferroviária ainda aguarda a Federação Paulista de Futebol para saber como ficará a sua tabela.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Rodrigo Coca/assessoria)

