Três meses após o início da vacinação no Brasil, Pará imuniza apenas 10% da população contra a Covid-19

(Foto:Reprodução) – Três meses após início da vacinação, Pará só vacinou 10% da população

Segundo especialistas, faltou planejamento por parte do governo federal para a aquisição dos imunizantes.

Após três meses do início da campanha de imunização contra a Covid-19 no Brasil, o Pará vacinou apenas 10% da população com a primeira dose. Em relação à dose de reforço, apenas 2,8% dos paraenses receberam a imunização completa.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Pará possui cerca de 8,6 milhões de habitantes. No entanto, apenas 890 mil pessoas receberam a primeira dose da vacina, de acordo com o Vacinômetro da Secretaria de Saúde do Pará (Sespa). Já em relação à segunda dose, o governo informa que foram aplicadas em pouco mais de 240 mil pessoas.

Até o momento, o Pará já recebeu do Ministério da Saúde exatas 1.447.290 doses. O governo informa que desse quantitativo, cerca de 1,1 milhão de doses foram aplicadas.

No entanto, segundo especialistas, o problema para o ritmo lento na vacinação não está no governo do estado. De acordo com Renato Kfouri, presidente da Associação Brasileira de Imunização, faltou planejamento por parte do governo federal para a aquisição dos imunizantes.

“Nós temos a expertise para a imunização. Temos um programa com uma capilaridade muito grande. O grande gargalo é a falta de vacina, não é a falta de distribuição e logística”, explica.

O Brasil tem um histórico de erradicação de doenças por meio da vacinação. No entanto, o especialista diz que a campanha de vacinação contra a Covid-19 foi a primeira sem a quantidade de vacinas necessárias para a população.

A distribuição das doses é de responsabilidade do Governo do Pará e a vacinação é de responsabilidade dos municípios. Cada cidade deve publicar informações sobre o número de doses distribuídas e quantas ainda estão armazenadas.

Em nota, o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) informou que está cobrando das prefeituras mais informações sobre o plano de vacinação. O órgão quer saber como está o planejamento e a execução da campanha de imunização nas cidades do Pará. O prazo para o envio dessas informações vai até quinta-feira, mas, até hoje, apenas 14% das prefeituras haviam respondido o questionário.

Também em nota, a Sespa informou que o Pará recebeu 30,3% das doses de vacinas necessárias para a imunização dos grupos prioritários.

Por G1 PA — Belém

