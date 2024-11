Corinthians perde de virada e dá adeus à Sul-Americana

Foto: Reprodução | O Corinthians é eliminado da Copa Sul-Americana na fase semifinal após derrota de virada para o Racing na Argentina.

O Corinthians deixou escapar a chance de avançar pela primeira vez à final da Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira (31), a equipe do Parque São Jorge acabou derrotada, de virada, pelo Racing, na Argentina, por 2 a 1, e deu adeus à competição na fase semifinal.

No jogo de ida, em São Paulo, houve um empate por 2 a 2. Na ocasião, a equipe alvinegra havia saído atrás no placar, virou, mas cedeu o empate.

Na Argentina, foi o Corinthians que inaugurou o marcador, com Yuri Alberto, logo aos seis minutos, quando ele recebeu um passe de calcanhar de Memphis Depay. Aos 22, Rodrigo Garro teve uma chance de ampliar, mas, sozinho e de frente para o gol, finalizou em cima do goleiro.

Ainda na etapa inicial, o Racing virou. Quintero marcou duas vezes, em pouco mais de minutos, aos 36 e aos 39. No primeiro, ele converteu um pênalti. No segundo, pegou a defesa corintiana desarmada após a equipe argentina cobrar rapidamente um lateral.

Depois do intervalo, o Corinthians não conseguiu repetir o mesmo ímpeto e mesma organização que teve até sofrer o primeiro gol.

Fechado na defesa, o Racing além de explorar os contra-ataques, fez a chamada catimba desde o primeiro minuto da etapa final, sem nenhum ação da arbitragem para coibir a atitude dos argentinos.

Com substituições que não surtiram efeito, o técnico Ramón Diáz pouco fez para melhorar a produção ofensiva de sua equipe, que abusava de bolas lançadas na área, aproveitadas pelo goleiro Arias segurar a partida.

O Racing, agora, vai enfrentar o Cruzeiro na decisão, no dia 23 de novembro, no Paraguai.

FICHA TÉCNICA

RACING 2×1 CORINTHIANS

RACING

Arias; Di Cesare, Sosa e García Basso; Martirena, Nardoni, Almendra (Zuculini), Quintero (Luciano Vietto) e Rojas; Maxi Salas (Roger Martínez) e Adrián Martínez (Solari). Técnico: Gustavo Costas

CORINTHIANS

Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, André Ramalho e Bidu; Martínez (Romero), Charles (Bidon), Carrillo (Alex Santana) e Garro (Talles Magno); Memphis (Coronado) e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz

Estádio: El Cilindro, em Avellaneda (ARG)

Juiz: Felipe González (CHI)

Assistentes: José Retamal (CHI) e Juan Serrano (CHI)

VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)

Cartões amarelos: García Basso, Rojas (RAC); Félix Torres, Bidon, Bidu (COR)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Yuri Alberto (COR), aos 5 min do 1° tempo (Corinthians); Quintero (RAC), aos 35 min do 1° tempo e aos 38 min do 1° tempo (Racing)

Fonte: LUCIANO TRINDADE/SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

