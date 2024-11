Todos os municípios do Pará agora têm agendamento aberto para a nova parabólica digital gratuita!

Famílias podem agendar a troca para a antena parabólica digital no PA — Foto: Siga Antenado

100 mil famílias de baixa renda podem ter direito ao kit de TV com imagem e som de alta qualidade.

Moradores de todas as 144 cidades do Pará já podem agendar a substituição gratuita da parabólica tradicional pela nova parabólica digital! Cerca de 100 mil famílias de baixa renda podem se beneficiar do kit gratuito oferecido pela Siga Antenado, organização que apoia a migração do sinal para as parabólicas digitais.

A mudança é urgente: as parabólicas tradicionais em breve deixarão de funcionar, e quem não fizer a troca ficará sem acesso à TV. Além disso, com a chegada do 5G, as parabólicas antigas sofrerão interferências, podendo causar chiados, travamento ou interrupção da imagem. Por isso, a substituição é fundamental para manter a qualidade da programação.

Para ter direito ao kit gratuito, o morador precisa estar inscrito no CadÚnico e ter uma parabólica tradicional ativa em casa. O novo sistema oferece imagem e som aprimorados, programação regional e continua totalmente gratuito. Mais de 3,4 milhões de famílias já foram beneficiadas em todo o Brasil.

Atenção, famílias paraenses: para verificar se você tem direito ao kit gratuito, entre em contato com a Siga Antenado pelo número 0800 729 2404 ou pelo site sigaantenado.com.br, com CPF ou NIS em mãos.

