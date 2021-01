Corinthians perde para o Bahia e deixa “missão G6” mais difícil

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O Bahia chegou pela primeira vez só aos 30. Mas, foi fatal. Bola parada, sobra na entrada da área, ninguém do Corinthians, bate, rebate e gol de Gilberto. Os poucos centímetros que validaram o gol do Tricolor anularam o empate de Araos. E, na sequência, uma saída de bola errada de Fábio Santos fez Cássio buscar a segunda bola nas redes. Ramírez não desperdiçou.

O jogo pela 30ª rodada deixou o Corinthians com 32 partidas, agora sem confrontos atrasados. E a posição na tabela não é nada boa. O Alvinegro é o 9º colocado, com 45 pontos, sete a menos que o primeiro membro do G6.

Em um dia de muitas homenagens a Cássio, pelos 500 jogos do goleiro pelo Corinthians, o Timão voltou a decepcionar em campo. Na noite desta quinta-feira, a equipe de Vagner Mancini perdeu para o Bahia por 2 a 1, na Arena Fonte Nova, em Salvador, e se complicou no Campeonato Brasileiro.

