Flamengo vira sobre o Grêmio e assume vice-liderança do Brasileirão

O Flamengo voltou de vez na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, os Rubro-Negros venceram por 4 a 2 o Grêmio, em Porto Alegre. Com o resultado, os cariocas chegaram a 58 pontos, na vice-liderança da Série A. Já os gaúchos, com 51, veem a vaga no G-6 ameaçada.

O confronto foi equilibrado no primeiro tempo. Só que o Grêmio foi mais decisivo e abriu o placar com Diego Souza. Na etapa final, o Flamengo foi melhor e virou com gols de Éverton Ribeiro, Gabigol e Arrascaeta. No fim, Diego Souza marcou o segundo dos gaúchos e Isla fez o quarto dos cariocas.

Na próxima rodada, o Flamengo viaja para enfrentar o Sport, na segunda-feira. O Grêmio entra em campo no domingo, quando enfrenta o Coritiba, no Couto Pereira.

O jogo – A partida começou movimentada, com as duas equipes voltadas para o ataque. O Flamengo levou perigo com Gabigol, enquanto o Grêmio respondeu com Alisson e Ferreira.

O Flamengo era mais objetivo e quase abriu o placar com Gustavo Henrique em duas oportunidades. O Grêmio tinha mais a bola, mas pecava no último passe. Os visitantes seguiam com espaço e voltaram a assustar em lances de Gabigol e Gerson. O goleiro Vanderlei salvou os gaúchos nas duas oportunidades.

Na parte final, o Flamengo desperdiçou ótima chance, com Gabigol, que chutou errado. A resposta do Grêmio veio em grande estilo, aos 39 minutos. Diego Souza aproveitou cruzamento e cabeceou para a rede. Assim, os donos da casa foram para o intervalo à frente no placar em Porto Alegre.

No segundo tempo, os cariocas dominaram o jogo desde os primeiros minutos. O Flamengo pressionou o Grêmio e conseguiu o empate aos 12 minutos. Gabigol cruzou para Éverton Ribeiro mandar para a rede.

Os gaúchos não tiveram tempo de reagir, pois os Rubro-Negros viraram o jogo aos 14 minutos. Gabigol recebeu passe na entrada da área e chutou colocado, sem chance para Vanderlei.

O Grêmio sentiu a virada e viu o Flamengo seguir melhor em campo. O Fla continuou criando boas chances, mas Arrascaeta e Éverton Ribeiro desperdiçaram boas chances de ampliar o marcador. Só que aos 20 minutos, em troca de passes rápido, Gabigol tocou para Arrascaeta apenas empurrar para a rede.

Com a vantagem, os cariocas seguiram no controle da partida, mas diminuíram o ritmo. Com isso, o Grêmio equilibrou o confronto e conseguiu descontar novamente com Diego Souza, aos 39 minutos. Nos minutos finais, o Grêmio tentou pressionar, mas viu o Flamengo ampliar nos acréscimos, com Isla, para dar números finais em Porto Alegre.

Gazeta Esportiva (foto: Alexandre Vidal/assessoria)28/01/2021 20:58

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...