Corinthians vira sobre o Vasco com dois de Romero e abre seis pontos do Z4 do Brasileirão

O Corinthians venceu de virada a equipe do Vasco por 4 a 2 em São Januário, na noite desta terça-feira, em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O triunfo, que contou com dois gols do atacante Ángel Romero, foi fundamental para o Timão, já que a equipe abriu uma distância de seis pontos para o Z4. Gabriel Moscardo e Giovane, que marcaram os últimos dois tentos dos paulistas, foram às redes pela primeira vez no time profissional.

Com a vitória, o Corinthians pulou para a 11ª posição, com 47 pontos no Brasileirão. Já o Vasco se encontra na 16ª colocação, com 42 unidades, uma a mais em relação à zona de rebaixamento.

O próximo jogo do Corinthians será contra o Internacional, no sábado (2), na Neo Química Arena. O Vasco, por sua vez, terá pela frente o Grêmio no domingo (3), em Porto Alegre.

O jogo – O primeiro tempo foi muito movimentado em São Januário. O Vasco abriu o placar logo aos três minutos de jogo com Puma Rodríguez, que aproveitou cruzamento de Lucas Piton e completou de cabeça para o fundo das redes. O Timão passou a ficar mais com a bola e chegou ao empate aos 13 minutos com Romero, que aproveitou passe de Giuliano e também cabeceou para “matar” Léo Jardim.

O Vasco não se abalou e voltou a ficar em vantagem aos 25 minutos, com o atacante Vegetti, que finalizou de primeira cruzamento na medida de Puma Rodríguez. O Corinthias novamente teve que correr atrás do prejuízo e empatou outra vez com Romero, que aproveitou passe de Lucas Veríssimo em jogada de bola parada faltando pouco para o intervalo.

A segunda etapa começou com o Vasco criando as melhores chances, como a finalização de Puma Rodriguez aos 11 minutos, que parou em Cássio. Porém, quem foi às redes foi o Corinthians, com Gabriel Moscardo, que acertou forte finalização de fora da área no minuto 16, após passe de Renato Augusto.

Em desvantagem, o Vasco naturalmente passou a ter mais a posse de bola, mas pouco assustou os paulistas, que souberam se defender e proteger a área. Em contragolpe, aos 49 minutos, o Corinthians ainda matou o jogo com o atacante Giovane, que completou sozinho assistência de Matheus Araújo.

Gazeta Esportiva (foto: assessoria)

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: assessoria) / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/11/2023/15:48:02

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...