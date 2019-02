Jogador brasileiro do Napoli entra na mira do Manchester City

Arsenal, Chelsea e United também estão de olho em Jorginho.

Destaques do Napoli na atual temporada, o meio-campista ítalo-brasileiro Jorginho está na mira do Manchester City, informou a imprensa britânica.

O atleta de 26 anos foi listado pelo técnico espanhol Pep Guardiola como um dos possíveis reforços dos “Citizens” para a próxima temporada. Além dele, estão na mira do clube inglês o meia Riyad Mahrez, do Leicester City, e o lateral Ryan Bertrand, do Southampton.

De acordo com o Napoli, quem quiser levar Jorginho deverá pagar mais de 60 milhões de euros. Caso o jogador ítalo-brasileiro deixe o San Paolo, seu substituto seria o uruguaio Lucas Torreira, da Sampdoria. Segundo a mídia britânica, Arsenal, Chelsea e Manchester United também monitoram a situação de Jorginho.

Revelado pelo Hellas Verona e desde 2014 no Napoli, o meio-campista possui mais de 150 partidas e seis gols com a camisa do clube azzurro. Ele também foi convocado para disputar os últimos dois amistosos da Itália, contra Argentina e Inglaterra.

Fonte: NOTÍCIAS AO MINUTO E ANSA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...