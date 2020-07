Coronavirus alcança os indígenas em Novo Progresso – novos casos e mais uma morte é registrada nesta sexta

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Este primeiro Boletim que aparece caso de indígenas com a doença em Novo Progresso. Veja o Boletim desta sexta-feira 24 de Julho de 2020. Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Veja o Boletim Hepidemiológico municipal O Boletim também relata 15 novos casos, e um novo óbito na tarde desta sexta-feira(24). Outro dado importante onde 90% dos casos de Novo Progresso , evoluíram para cura. Conforme o Boletim uma mulher de 70 anos , moradora da area rural do municipio, com comorbidades (Hipertensão). Agora totaliza 13 mortes por covid-19, 10 de moradores e 3 não residentes.

Seis indígenas testam positivo para covid-19 em Novo Progresso (Foto:Arte Jornal Folha do Progresso) A Secretaria Municipal de Saúde , divulgou Boletim Hepidemiológico nesta sexta-feira (24), onde aparece 6 indígenas da região de Novo Progresso, diagnosticados com covid-19. Até a publicação desta reportagem não tinham sido divulgados as idades e a aldeia onde eles vivem.

