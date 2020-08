Corpo de adolescente de 13 anos que desapareceu após naufrágio no Rio Amazonas é encontrado

O corpo foi levado em uma lancha da Defesa Civil para o município de Óbidos, onde foi velado e sepultado (Foto:Divulgação)

O corpo do pequeno Cristiano da Silva Santana foi encontrado por pescadores da comunidade de Vila Poranga, distante cerca de 30 km de Óbidos

O corpo do estudante Cristiano da Silva Santana, de 13 anos, foi encontrado no início da tarde desta terça-feira (04), na comunidade de Vila Poranga, distante cerca de 30 quilômetros da sede do município de Óbidos, oeste do Pará. O adolescente estava desaparecido desde o último domingo (02), quando a embarcação em que ele e outras duas pessoas estavam naufragou no Rio Amazonas, em um local conhecido como Estreito de Óbidos.

Leia mais: Menino de 13 anos segue desaparecido no Rio Amazonas após naufrágio

De acordo com informações confirmadas pela prefeitura de Óbidos, o corpo de Cristiano foi encontrado por volta do meio dia, por pescadores da comunidade Vila Poranga, que se surpreenderam ao encontrarem o corpo enrolado nas redes de pesca. Imediatamente, a Defesa Civil de Óbidos foi acionada e se deslocou para o local para conduzir os procedimentos legais.

Após o procedimento de retirada do corpo da vítima do rio, os familiares do adolescente foram acionados e a Defesa Civil fez o traslado para Óbidos, em uma lancha. A prefeitura da cidade informou, ainda, que assim que o corpo chegou ao município, foi liberado para o velório e sepultamento.

O caso

A Prefeitura Municipal de Óbidos confirmou que o acidente aconteceu perto da cidade, com uma pequena embarcação que vinha de Manaus, capital do Amazonas. A rabeta – embarcação pequena a motor – foi solicitada para emparelhar com o ferry boat São Bartolomeu IV, já que um passageiro vindo da cidade amazonense iria desembarcar em Óbidos, mas o barco não parou no porto do município. A prática, chama de transbordo, é comum devido à agilidade das rabetas, mas bastante perigosa.

Cristiano vinha na rabeta junto com o condutor, e quando voltavam com o passageiro, a embarcação acabou virando. Como o acidente foi perto do porto da cidade, pessoas que estavam em um posto de combustível flutuante atuaram rapidamente no resgate. O passageiro e o piloto do barco foram resgatados, mas o garoto sumiu nas águas escuras.

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...