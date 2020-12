Corpo de Bombeiros de Itaituba anuncia troca de comando

O comando da unidade do Corpo de Bombeiros de Itaituba, oeste do Pará passa por mudanças. Através de uma portaria de nº 849 datada de sete de dezembro de 2020, foi anunciado a saída do Tenente Coronel Francisco da Silva Júnior, para a entrada do Major Celso dos Santos Píquet. À frente do 7º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM) de Itaituba desde abril de 2019, o Coronel Júnior assumirá o comando do 4º GBM Santarém. Já o sucessor Major Celso dos Santos Piquet, era o subcomandante em Santarém e assumirá o comando do 7º

GBM a partir de 2021. Área de atuação:

O 7º GBM, pertence a 15ª Região Integrada de Segurança Pública – (RISP) Tapajós, que engloba os municípios de Aveiro, Jacareacanga, Itaituba, Novo Progresso, Placas, Rurópolis, Trairão e a localidade de Castelo dos Sonhos (Altamira), incluindo todas as regiões circunvizinhas.

O novo comandante tomará posse no dia 1º de janeiro, porém não haverá formatura de passagem de comando por conta do Decreto Estadual em vigor que versa sobre a prevenção ao contágio pela Covid-19 e pelo Plano de Contingência Nº 01 do CBMPA, que trata do mesmo assunto.

