Corpo de homem é encontrado com bilhete em cima: ‘Morri porque sou safado, jogava com a polícia’

A vítima tinha marcas de agressão pelo corpo e estava degolado (Foto: Divulgação)

Segundo familiares da vítima, ele recebeu uma ligação e saiu logo em seguida. Desde então, estava desaparecido.

O corpo de um homem, identificado como Sávio Corrêa, foi encontrado no porta-malas de um veículo na última quinta-feira (06). Ele estava próximo da subestação de energia do bairro Santa Etelvina, avenida das Flores, bairro Nova Cidade, zona Norte de Manaus.

Em cima do corpo, que estava enrolado em uma rede, havia um bilhete que dizia “Morri porque sou safado, jogava com a polícia”. Pessoas que passavam pelo local avistaram o carro parado e resolveram ver o que tinha no veículo.

Um familiar da vítima relatou que Sávio recebeu uma ligação, pegou o carro do pai e foi se encontrar com quem tinha falado e, desde então, desapareceu. A vítima tinha marcas de agressão pelo corpo e estava degolado, segundo a Perícia Criminal. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai investigar o caso.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/06/2024/10:02:28

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...