Corpo de jovem é encontrado esquartejado perto de chácara de Parauapebas

Valéria Dias Lima, de 21 anos, estava desde o dia 3 deste mês e foi encontrada na quarta-feira (18) (Reprodução / Correio de Carajás)

Familiares reconheceram a vítima pelas tatuagens que ela tinha

Ícone Facebook

O corpo de Valéria Dias Lima, de 21 anos, foi encontrado esquartejado, na manhã de quarta-feira (18), na zona rural de Parauapebas, no sudeste do Pará. A vítima, que estava desaparecida desde o dia 3 deste mês, foi reconhecida pelas tatuagens que tinha. De acordo com a Polícia Civil, partes do corpo estavam esparramadas em uma área de mata perto de uma chácara, na estrada do projeto Salobo. Com informações do Correio de Carajás.

Apesar da família de Valéria ter identificado o corpo, a PC vai solicitar exame de DNA com a Polícia Científica. As investigações preliminares apontam que a jovem pode estar envolvida no desaparecimento de um adolescente de 15 anos. O garoto teria sido visto pela última vez no dia 30 de setembro. No entanto, os policiais seguem apurando o caso.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à Polícia Civil e informou “que equipes da Delegacia de Homicídios de Parauapebas trabalham para identificar os envolvidos no homicídio”.

Fonte: O Liberal / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/10/2023/15:38:46

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...