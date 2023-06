Corpo de jovem que estava desaparecido em rio é encontrado pelos bombeiros, em Parauapebas (PA)

O corpo de Mateus Rocha Martins, de 26 anos, que estava desaparecido em um balneário no rio Parauapebas desde domingo (4), foi encontrado no início da manhã de terça-feira (6) (Foto:Divulgação: Correio de Carajás / Native News Carajás).

Acompanhado de dois amigos, Mateus Rocha Martins, de 26 anos, tentou atravessar o rio, mas foi arrastado pela correnteza

O corpo de Mateus Rocha Martins, de 26 anos, que estava desaparecido em um balneário no rio Parauapebas desde domingo (4), foi encontrado no início da manhã de terça-feira (6). Ele desapareceu ao tentar atravessar o rio, na companhia de dois amigos, e foi arrastado pela correnteza.

Os amigos conseguiram chegar até a outra margem. Mateus, porém, foi levado pelas águas. Os amigos tentaram, em vão, localizá-lo. Depois, uma equipe do 23º Grupamento do Corpo de Bombeiros, sediado em Parauapebas, começou as buscas.

O sargento Rosailton, do Corpo de Bombeiros, explicou, à reportagem do Correio de Carajás, que, apesar do esforço da corporação, que iniciou as buscas já no dia do acidente, o corpo apareceu boiando na manhã de terça-feira e, com a ajuda de populares, foi arrastado até as margens do rio. O corpo de Mateus foi encontrado por volta das 8h20.

Diante dos recorrentes acidentes aquáticos na região, o sargento Rosailton alerta à população parauapebense sobre os riscos relacionados aos balneários, por conta do diversificado relevo do rio Parauapebas, que tem a presença de pedrais ou – como foi o caso do balneário onde ocorreu o acidente – locais que eram pontos de retirada de areia, deixando muitos buracos.

O sargento recomendou que sejam evitados os pontos mais fundos, sobretudo para aqueles que não têm familiaridade com o rio, além de se evitar o consumo de bebida alcoólica antes de nadar – um dos fatores preponderantes a ocorrência de acidentes.

Segundo familiares, Mateus estava com um grupo de quadrilha junina e celebrava com os amigos a vitória da companhia de dança e o aniversário de um outro integrante. Jhonatan de Souza, policial militar e coordenador do grupo junino, também estava na água no momento em que o jovem desapareceu. Apesar de saber nadar, o policial militar contou que teve muitas dificuldades para conseguir vencer a correnteza e sair do rio.

