Papa Francisco é hospitalizado para cirurgia no intestino

Condição de saúde do Papa Francisco levava a oclusões intestinais dolorosas (Foto:Tiziana Fabi/ AFP / Arquivo).

Informação foi confirmada pelo Vaticano. Pontífice de 86 anos deve ficar internado alguns dias

O Vaticano informou em um comunicado que o Papa Francisco passará por uma cirurgia no intestino na tarde desta quarta-feira (7), no hospital Gemelli, em Roma, e deve ficar internado por alguns dias.

A informação foi divulgada um dias depois do pontífice, que tem 86 anos, ser submetido a exames de sangue e a uma primeira tomografia do pulmão, que não teria revelado nada de alarmante, segundo o próprio Vaticano. O líder católico deu entrada no hospital às 11h30 de Roma (6h30 de Brasília).

Ainda de acordo com o comunicado divulgado nesta quarta-feira (7), a operação – que será realizada sob anestesia geral – é necessária para reparar uma laparocele – hérnia que às vezes se forma sobre uma cicatriz geralmente resultante de uma cirurgia anterior ou causada por obesidade, idade ou fraqueza dos músculos da parede abdominal. A condição estava causando oclusões (obstruções) intestinais dolorosas.

Papa Francisco já enfrentou outros problemas de saúde recentes que levaram a sua internação. No final de março, ele precisou tratar uma infecção respiratória e acabou ficando no hospital por alguns dias. Em julho de 2021, foi operado de diverticulite.

Fonte:O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/06/2023/08:21:43

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

