Corpo de mulher de 33 anos que estava desaparecida é encontrado em decomposição

Caso aconteceu em Marituba, na região metropolitana de Belém – (Fotos:Sidney Oliveira / O Liberal)

Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado na manhã desta terça-feira (28), no bairro do Parque Verde, em Marituba, região metropolitana de Belém. A vítima foi identificada como Marinete de Araújo da Cunha, de 33 anos. Ela estava desaparecida desde o último dia 21. A Polícia Civil e o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) estão no local. (A informação é do O Liberal

O autônomo Marcos Marcelino foi quem encontrou o cadáver, por volta das 10h30, juntamente com um grupo de quatro moradores de um condomínio residencial que fica próximo do local. “Nós chegamos por volta de 9h e começamos a procurar. Ficamos mais de uma hora procurando, e achamos ela jogada perto de um caminho no meio do mato, aí chamamos a polícia”, disse o morador do Parque Verde.

Ele contou que Marinete morava no bairro Almir Gabriel, mas trabalhava como vendedora no residencial Viver Melhor. “Ela frequentava aqui, sempre estava no condomínio vendendo bilhetes de loteria. Me falaram que ela veio cobrar esse indivíduo que matou ela, que ele estava devendo 500 reais pra ela. E desde então ela estava desaparecida”, relatou Marcelino.

