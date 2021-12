Homens usam arma de brinquedo para roubar mais de 100 kg de picanha avaliados em R$ 30 mil

A dupla foi presa após entrar em uma perseguição com a polícia, bater em um relógio de rua e em uma motociclista (Foto:Reprodução / G1)

Dois homens foram presos em flagrante por roubar mais de 100 kg de picanha de um açougue no Centro de São Paulo, na noite de segunda-feira (27). Os criminosos entraram em uma perseguição com a Polícia Militar, que conseguiu recuperar a carga avaliada em R$ 30 mil. (As informações são do G1).

De acordo com a polícia, uma viatura foi acionada pelo próprio estabelecimento e logo uma perseguição pelo veículo foi iniciada. Os bandidos só pararam quando o carro em que fugiam bateu em um relógio de rua e em uma moto, deixando uma motociclista ferida. Ela foi socorrida e levada de ambulância para o hospital.

Ao serem detidos, a polícia encontrou a arma de brinquedo usada no assalto e o automóvel com a placa adulterada, com fitas adesivas no local dos números. Um deles já era procurado pela polícia por roubo e associação criminosa.

