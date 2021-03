Corpo de mulher é encontrado enterrado em chácara, em Tucumã; Marido é o principal suspeito

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por:Redação integrada (com informações do portal Zé Dudu)

Ela teria sido assassinada pelo marido, que desapareceu da cidade desde a tarde de sábado (6), provável data em que o crime foi cometido. De acordo com o delegado de Polícia Civil Rafhael Machado, o acusado teria dito à família da vítima que ela havia morrido de covid-19 e teve de ser enterrada com urgência.

O corpo de uma mulher identificada como Otaciane Rodrigues da Costa Faustino foi encontrado na tarde desta terça-feira (9), no município de Tucumã, sudeste paraense. O corpo estava enterrado em uma chácara, nas proximidades do Lago das Rosas. O principal suspeito de cometer o crime é o marido da vítima, Valmir de Sousa Góes, que está foragido.

You May Also Like