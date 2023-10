Correios lança Exporta Fácil+ no Enaex 2023

Nos dias 5 e 6 de outubro, os Correios marcam presença na 42ª edição do Encontro Nacional de Comércio Exterior (Enaex), que acontece no Expo Mag, no Rio de Janeiro (RJ), com o tema “Comércio exterior competitivo: base para o desenvolvimento sustentável”.

Referência no transporte e desembaraço de encomendas internacionais com a sua solução “Exporta Fácil”, a estatal expande seu portfólio e, durante o evento, promove o lançamento do Exporta Fácil+, que possibilitará aos pequenos e médios empresários o envio de volumes maiores (acima de 30kg) para qualquer país.

Além de possibilitar o envio de carga ao exterior sem restrição de peso, dimensões ou conteúdo – e por qualquer modal de transporte disponível -, a nova plataforma facilita o processo de cotação de logística de exportação e permite que os exportadores acessem, em um só local, as propostas mais adequadas às necessidades de quem vende produtos para outros países, de maneira simples e ágil.

Por meio do “Exporta Fácil+”, os operadores logísticos credenciados dos Correios também poderão ofertar serviços como indicação de seguro, coleta, transporte local e internacional, desembaraço aduaneiro no Brasil e no país de destino, entrega em local designado, redirecionamento e devolução à origem ou o refugo de remessas não entregues, quando for o caso.

Os Correios, com sua expertise, serão responsáveis ainda pelo atendimento pré e pós-venda ao cliente exportador, consultoria especializada e apoio na preparação de documentos para exportação. Confira aqui os 7 passos do Exporta Fácil+.

Enaex 2023 – Realizado anualme nte desde 1972, o Encontro conta com o patrocínio dos Correios e reúne diferentes segmentos com atuação no comércio exterior brasileiro, com objetivo de discutir estratégias destinadas a seu fortalecimento, analisando, debatendo e propondo ações para eliminar entraves que reduzem a competitividade dos produtos e serviços nacionais, tais como logística, sistema tributário, burocracia, acesso a mercados, custos financeiros, entre outros.

Além do lançamento do Exporta Fácil+, que será realizado no estande dos Correios, a empresa também participará, na sexta-feira (6), às 9h, do painel “Como reduzir o custo da logística de transporte e elevar a competitividade do comércio exterior”, que contará com a participação da gerente de Exportação do Departamento de Gestão de Produtos Internacionais da empresa, Marília Gabriela Luz.

As inscrições para o evento são gratuitas e podem ser feitas pelo site https://www.enaex.com.br, onde também está disponibilizada a programação completa.

Serviço

42ª Encontro Nacional de Comércio Exterior (ENAEX)

Data: 5 e 6 de outubro de 2023

Local: Expo Mag, Rio de Janeiro (RJ)

R. Beatriz Larragoiti Lucas, s/n – Cidde Nova

Inscrições e programação completa: https://www.enaex.com.br

