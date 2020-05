Governadores estão reunidos agora com Bolsonaro

Assunto principal é o socorro aos Estados e municípios (Foto:Divulgação / Fotos Públicas)

O presidente Jair Bolsonaro está reunido agora com os governadores de todo o país. Segundo apurou a CNN Brasil, o assunto principal é a ajuda financeira aos Estados e municípios, que pode chegar a R$ 60 bilhões que sairão dos cofres da União.

Bolsonaro iniciou a reunião dizendo que “o motivo dessa pauta é a sanção de um projeto de auxílio aos senhores governadores”. Nesta quarta-feira (20), os chefes dos Executivos estaduais se reuniram sem o presidente, por videochamada, para alinhar ações e debater ações federativas.

Antes da reunião, em fala dirigida a apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, Bolsonaro voltou a criticar, de forma velada, a atuação de governadores dos Estados. “Imaginem uma pessoa do nível dessas autoridades estaduais na Presidência da República, o que teria acontecido com o Brasil já. Esse é o recado”, disse o mandatário.

Segundo o Estadão, o encontro marca uma tentativa de reaproximação do presidente com os chefes estaduais. Bolsonaro tem criticado as medidas de fechamento de estabelecimentos comerciais e distanciamento social adotadas pelos governadores no combate à covid-19. O presidente quer buscar um acordo com os governadores sobre o veto à possibilidade de reajuste dos salários dos servidores até 2021. O prazo para Bolsonaro sancionar o projeto de socorro aos Estados acaba no dia 27.

Além dos chefes estaduais, participam do encontro virtual, segundo a agenda divulgada pelo Palácio do Planalto, os ministros: Paulo Guedes (Economia), Fernando Azevedo (Defesa), Braga Netto (Casa Civil), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) e Jorge Oliveira (Secretaria-Geral). Os presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), também participam da reunião.

Fonte:Redação Integrada, com informações da CNN e Estadão

