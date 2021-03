Covid-19: Saúde começa a vacinar idosos com 75 e 79 anos em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Secretaria de Saúde de Novo Progresso pede para as pessoas na faixa etária de 75 e 79 anos, levaram cartão do SUS e /ou CPF. Além disso, continuará imunizando outros grupos prioritários, inclusive quem já está em tempo de tomar a segunda dose da Coronavac.

Após fechara a semana com 1600 caos e 32 óbitos a secretaria de saúde do munícipio de Novo Progresso anunciou o início da vacinação na zona urbana de pessoas a partir dos 75 anos de idade contra a covid-19 nesta sexta-feira (05).

You May Also Like