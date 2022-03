Rapaz de 18 anos é encontrado enforcado dentro de casa abandonada no bairro Juscelandia em Novo Progresso

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.comPor: Jornal Folha do Progresso em 28/02/2022/08:25:36

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A ocorrência foi atendida pelas polícias Militar e Civil, uma funerária que presta serviço ao município foi acionada para a remoção do corpo. A necropsia, porém, foi realizada no hospital municipal de Novo Progresso. O corpo foi identificado como Certo Nere de 18 anos , a família é moradora do bairro.

De acordo com informações da polícia, o jovem foi encontrado enforcado. A suspeita é de que ele tenha cometido suicídio. O corpo foi encontrado por populares em uma casa abandonada no bairro.

You May Also Like