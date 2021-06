Covid-19- Semana abre com 27 novos casos e um novo óbito em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Conforme informações do Boletim Epidemiológico de número 294, da Secretaria de Saúde de Novo Progresso, são 27 novos casos com 8 internados nesta segunda-feira 14 de junho de 2021.

Elaine Bueno de 44 anos, veio óbito no inicio da tarde desta segunda-feira 14 de junho no hospital regional de Itaituba.

You May Also Like