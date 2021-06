Hospitais paraenses se unem em campanha solidária para arrecadar alimentos

“Junho Solidário”, da Pró-Saúde, visa doar cestas básicas para famílias carentes de diversas regiões do estado, além de incentivar a doação de sangue.

No Pará, a solidariedade ganhou força com a campanha Junho Solidário, da Pró-Saúde, uma das maiores entidades filantrópicas de gestão hospitalar do país. Neste mês, as unidades gerenciadas se reúnem para arrecadar alimentos e ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social em diversos municípios.

Ao todo, sete unidades hospitalares (cinco do Governo do Pará e duas privadas) participam da campanha, recebendo doações de alimentos em diferentes pontos de coleta. A iniciativa engloba também a conscientização para a doação de sangue, essencial para continuidade dos atendimentos hospitalares.

Neste ano, participam os hospitais Regional Público Galileu e Oncológico Infantil, ambos em Belém; Regional do Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso, em Marabá; Yutaka Takeda e 5 de Outubro, na região de Carajás; Regional do Baixo Amazonas, em Santarém; e Materno-Infantil de Barcarena.

Com o agravamento da crise econômica em decorrência da pandemia do novo coronavírus, muitas famílias brasileiras enfrentam dificuldades no acesso à itens básicos, como alimentos.

Justamente para suprir esta necessidade tão urgente que é a fome, as unidades hospitalares da entidade filantrópica Pró-Saúde reforçam sua atuação social em prol dos mais necessitados.

“Em cada região temos realidades diferentes, com necessidades diferentes. Por isso, cada hospital faz sua campanha com foco no que a comunidade em que está inserido mais precisa. A Pró-Saúde está sempre atenta a estas questões sociais, principalmente nesse momento de tantas fragilidades”, ressalta Regina Victorino, gerente de Filantropia da entidade.

Doações em diversas regiões do Pará

No Hospital Materno-Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan (HMIB), a campanha tem como tema “HMIB na Roça”, em alusão ao mês junino. A unidade criou dois grupos: Cactos da alegria e Roceiros HMIB, para mobilizar colaboradores na arrecadação dos alimentos. O objetivo é montar 40 cestas básicas, até o final do mês, para serem doadas às famílias que residem em áreas próximas ao hospital.

“Muitas dessas famílias estão passando por dificuldades financeiras, perderam empregos e pessoas queridas. Se conseguirmos fazer a diferença com a entrega de alimentos, já contribuiremos para amenizar esses impactos sociais”, afirma Daniella Dias, presidente do Grupo de Trabalho e Humanização (GTH) da unidade.

Na capital, desde o dia 1º de junho até a última sexta-feira, 11, o Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo, já arrecadou mais de uma tonelada de alimentos perecíveis e não perecíveis, além de materiais de limpeza, que serão destinados à Casa de Apoio Menino Jesus.

Os interessados em colaborar podem deixar suas doações diretamente na Casa de Apoio Menino Jesus, localizada na Travessa Castelo Branco, nº 1403, entre as Avenidas Gentil Bittencourt e Conselheiro Furtado, Bairro São Brás.

Já no Hospital Público Estadual Galileu (HPEG) a campanha Junho Solidário arrecadou mais de 100 kg de alimentos não perecíveis. As doações, feitas pelos próprios colaboradores do hospital, serão entregues para famílias carentes que moram no entorno da unidade.

“Iniciativas como essa nos permitem levar esperança e alegria a quem realmente precisa. Por isso, todos os anos, realizamos campanhas de arrecadação de alimentos, brinquedos, roupas e outros itens”, disse Lidiana Sousa, supervisora de humanização do HPEG.

No Hospital Regional do Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso (HRSP), a campanha de solidariedade segue até o dia 25 de junho. A meta é arrecadar itens para 80 cestas básicas que irão beneficiar usuários cadastrados pelo serviço de Assistência Social do hospital. O ponto de coleta das doações é a portaria da unidade, localizada na Rodovia PA 150, s/n, altura do Km 7 — Nova Marabá.

Na região de Carajás, o Hospital Yutaka Takeda (HYT), em Parauapebas, abraçou as ações de Junho Solidário com a arrecadação de leite em pó integral, que será doado para pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional da zona rural do município. A ação, desenvolvida pela Comissão de Humanização e Pastoral da Saúde, conta com o apoio da Paróquia Nossa Senhora de Nazaré.

Além da arrecadação de alimentos para atender a comunidade local, o Hospital 5 de Outubro (HCO), em Canaã dos Carajás, criou também a Caravana Junho Vermelho, marcada para o dia 18, com o objetivo de incentivar a doação de sangue e aumentar os estoques do banco que atende a região.

No Oeste do estado, o Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA) também participa da campanha, recebendo doações até o dia 23 de junho. A ação, pretende arrecadar uma tonelada de alimentos, que serão destinados para famílias de pacientes atendidos na unidade.

No HRBA, o Junho solidário integra a Gincana Solidária, que acontecerá em três etapas ao longo do segundo semestre e contará com selos de reconhecimento e menções honrosas aos colaboradores mais engajados.

Fonte:Comunicacao HMIB – Pró-Saúde



Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...