Covid Verificado: plataforma separa fatos de fake news sobre o novo coronavírus

Uma nova plataforma chamada Covid Verificado promete fazer a checagem científica de informações relacionadas à covid-19 para afastar as fake news que têm gerado diferentes problemas para a população, por conta das informações incorretas. O projeto foi criado por estudantes do mestrado e doutorado do Departamento de Imunologia do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) da USP.

O site disponibiliza resposta sobre as principais perguntas a respeito do coronavírus. Os pesquisadores também mantêm uma página no Instagram e no Facebook atualizada.

É possível ter informações sobre o tempo que o vírus é capaz de sobreviver em diferentes superfícies, quais as vacinas em desenvolvimento e o que se sabe sobre os estudos de tratamentos. Os dados são apresentados de forma simplificada, utilizando gráficos e imagens. O objetivo é facilitar a compreensão e aproximar a população de fatos verídicos acerca do vírus.

No site também dá para conferir as principais atualizações sobre novas pesquisas e descobertas relacionadas à nova doença. Os usuários também podem enviar suas perguntas diretamente para os pesquisadores.

Onde ter informações sobre o Coronavírus?

O Ministério da Saúde disponibiliza diferentes canais para que a população possa ter informações corretas sobre o vírus. Além do site e das redes sociais, o ministério possui um número de WhatsApp para envio de mensagens da população. O número é (61) 99289-4640. Porém, não é possível tirar dúvidas, mas receber e apurar informações sobre a Covid-19

