Nova Zelândia disponibiliza bolsas de estudo de pós-graduação para brasileiros

Estudantes brasileiros com interesse em fazer pós-graduação são o público-alvo de um programa de bolsas de estudo do governo da Nova Zelândia. As inscrições podem ser feitas exclusivamente on-line, até o dia 28 de fevereiro. A Nova Zelândia possui oito universidades, que fazem parte das 500 melhores do mundo no conceituado Quacquarelli Symonds World University Rankings (QS), com nível high quality (alta qualidade) na área de pesquisa.

Podem participar estudantes de temas como mudança de clima e meio ambiente, segurança alimentar e agricultura e gerenciamento de risco em desastres e governança. Os cursos oferecidos pela Nova Zelândia têm duração mínima de seis meses (no caso de certificados de Pós-graduação) e duração máxima de três anos e meio (no caso de cursos de Ph.D.).

Para se candidatar às bolsas, o aluno precisa ter mais de 18 anos e, pelo menos, um ano de experiência profissional em tempo integral. A bolsa cobre passagens aéreas de ida e volta, o valor do curso universitário e seguro médico. Além disso, o estudante recebe um auxílio para despesas como acomodação e rotinas de estudo, como compra de livros e gastos com pesquisa (para alunos de pós-graduação). As inscrições devem ser feitas clicando aqui.

