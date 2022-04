Crânio humano é encontrado com sinal que foi usado em ritual macabro em Novo Progresso

(foto:Via WhatsApp) – Um crânio humano, uma vela vermelha derretida, pano preto e um chumaço de cabelo foi a macabra surpresa que a moradores do bairro Industrial encontraram na manhã desta quinta-feira, 14 de abril de 2022 em Novo Progresso.

O material, acondicionado a um pano preto, estava jogado na serra que da aceso ao Bairro Industrial em Novo Progresso, e foi recolhido pela polícia.

O crânio, conforme a informação provavelmente foi retirado de algum cemitério.

Moradores ficaram espantados com tamanha ousadia e chamaram a polícia, que ainda não descobriu o responsável pelo ritual.

Vejam imagens (Fotos Via Messenger Lucas Reis)

Este slideshow necessita de JavaScript.

