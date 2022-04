Derrame de notas falsas continuam circulando e vem causando prejuízos ao comércio de Novo Progresso

A falsificação ou uso de moeda falsa tem pena de três a 12 anos de prisão e é considerado crime federal, fiscalizado pela Polícia Federal. (Foto:Via WhatsApp)



Derrame de notas falsas têm causado prejuízos ao comércio da cidade de Novo Progresso.

A informação é de que notas falsas de R$ 20, R$ 50 e de R$ 100 já foram repassadas em vários estabelecimentos comerciais, e em alguns casos, a falsificação têm se mostrado difícil de ser detectada.

Desde há muito tempo Novo Progresso têm recebido inúmeras denúncias de que existe uma quadrilha esparramando uma abundante quantidade de notas falsificadas pelo comércio da cidade. A informação é de que notas falsas de R$ 20, R$ 50 e de R$ 100 já foram repassadas em vários estabelecimentos comerciais, e em alguns casos, a falsificação têm se mostrado difícil de ser detectada.

Segundo uma testemunha que preferiu não se identificar, somente em um estabelecimento de lanches recebeu três notas falsas de R$ 20 e R$ 50,00, nos últimos dias.

Nesta quarta-feira, 13 de abril de 2022, uma nota falsa de R$ 100 (cem reais), foi repassada em um posto de abastecimento de combustível em Novo Progresso.

Nesta quarta-feira (12), mais um estabelecimento comercial foi vítima do golpe. De acordo com o proprietário do Posto de Combustível localizado próximo ao Lago Municipal, na noite desta quinta-feira (13) dois menores aparentando possuir cerca de 15 a 16 anos de idade, entrou no seu estabelecimento comercial, consumiram R$ 20 e pagaram a conta com uma nota de R$ 100,00 que tirou do bolso da bermuda e encontrava-se bastante amassada, o atendente acabou voltando o troco de R$ 80 (oitenta reais).

O empresário só detectou que a nota é falsa ao fazer deposito bancário.

O comerciante divulgou nesta quinta-feira, a nota falsa nas redes sociais, para alertar sobre o derrame no comércio da cidade de Novo Progresso.

Por:Jornal Folha do Progresso em 14/04/2022/10:46:28

