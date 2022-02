Crescimento no número de casos pode indicar mais uma onda de contágio de Covid-19 em Novo Progresso

De acordo com a nova edição do Boletim Informativo da Covid-19, desenvolvido pela Secretaria de Saúde do município de Novo Progresso, o número de óbitos continua a apresentar estabilidade em 96 óbitos. O documento registra também o crescimento no número de casos, o que pode indicar o início de mais uma onda de contágio, que torna o cenário ainda mais preocupante no período do inverno Amazônico.

O novo Boletim que não traz mais sequência numérica, mostra 89 casos em apenas um dia com 3 pessoas internadas. Novo Progresso registra 3.776 casos com 3.210 curados desde o incio da pandemia em abril de 2020. “O momento é de alerta e precisaremos ficar atentos aos dados dos próximos dias e semanas”.

Com estes números o município contabiliza um quadro de 566 casos de covid-19 ativo!

Transmissão

Existe hoje no município 566 casos ativos de Covid-19 no município, Em média, os pesquisadores apontam que uma única pessoa doente pode passar o vírus Sars-CoV-2 para outras seis pessoas. Contudo, este número pode aumentar de acordo com as condições epidemiológicas. Em um modelo matemático usando estatísticas de outros vírus semelhantes, os cientistas descobriram que uma única pessoa pode infectar mais de 100 pessoas.

Vejam o boletim desta segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022

Covid-19 nas escolas

Saúde não divulga as notificações de casos suspeitos de covid nas escolas de Novo Progresso.

A Secretaria Municipal de Saúde de Novo Progresso, não divulga os números de casos e /ou de notificação da Covid-19 das Escolas Públicas e Privadas. Os Boletins são unificados e não temos dados concretos sobre qual incidência de casos nas escolas, públicas e particulares de Novo Progresso.

A reportagem do Jornal Folha do Progresso, recebe informações diariamente, vindo das escolas relatando casos, entre alunos e docentes.

Muitos professores já foram contaminados com a doença. Segundo o diretor do Sintepnp, a maioria dos professores já está vacinada com às duas doses da vacina contra a Covid-19 e inclusive com a dose de reforço, mas não imune da doença.

Aumento de casos e taxa de transmissão elevada

“O crescimento do número de casos e da taxa de transmissão vem apresentando crescimento desde janeiro de 2022.

Com a variante delta ainda causando novos casos de COVID-19 nas Américas, a ômicron presente no Brasil, está a caminho de se tornar a cepa dominante, espalhando-se mais rapidamente do que outras variantes detectadas, principalmente em espaços fechados.

Especialistas alertam para as infecções por “ômicron podem ser letais, especialmente para os imunocomprometidos e os não vacinados”, pedindo às pessoas que se mantenham seguras seguindo medidas de saúde pública, como uso de máscara bem ajustada (cobrindo boca e nariz) e distanciamento social, vacinação e testes, no caso de apresentarem sintomas.

O Boletim não mostra onde está causando o maior índice de casos da doença, com imensidão do território progressense, os dados do interior (comunidades e distrito), não são focados em separados.

Por:Jornal Folha do Progresso

