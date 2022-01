Criança de 10 sofre escalpelamento em embarcação, no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O Portal Roma News tentou entrar em contato com a Polícia Militar (PM) do município, mas não obteve retorno.

Imagens circulam nas redes sociais e mostram a vítima com a cabeça toda ensanguentada dentro do barco. Até o momento não há informações sobre o estado de saúde da criança.

O escalpelamento ocorre quando o cabelo prende ao motor do barco e o couro cabeludo é arrancado bruscamente. Partes do rosto também podem ser perdidas e a recuperação é demorada. Há ainda risco de morte por causa de intensa hemorragia que pode ocorrer.

Uma criança de 10 anos teve seu couro cabeludo arrancado pelo motor de uma embarcação no Rio Itaquara, no município de Breves, na ilha do Marajó, norte paraense. O caso aconteceu neste domingo, 9. A menina foi socorrida por outro barco e encaminhada para o Hospital de Urgência e Emergência de Belém.

