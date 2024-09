Criança de 11 anos é atingida por disparo acidental de arma de fogo em comunidade ribeirinha em Santarém | PA

Criança de 11anos foi atingida por um disparo de arma de fogo em comunidade ribeirinha, em Santarém — Foto: Divulgação

O caso aconteceu na manhã deste sábado (21), e segundo informações repassadas por moradores à equipe médica, a criança estava próxima de um parente que manuseava a arma.

Uma criança de 11 anos foi levada em estado grave ao Pronto Socorro Municipal de Santarém, no oeste do Pará, após ser atingida por um disparo acidental de arma de fogo. O caso aconteceu na manhã deste sábado (21), na comunidade Mariazinha, localizada na região de Arapiuns. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para resgatar a vítima.

Segundo informações preliminares repassadas aos socorristas, a criança estava próxima de um parente que manuseava a arma, quando o disparou aconteceu, atingindo o menino no abdômen. Devido à gravidade do ferimento, foi necessário um rápido atendimento médico.

A criança foi inicialmente levada até o Barco Hospital Abaré, que estava em uma expedição de saúde na região, onde recebeu os primeiros socorros. Após estabilização, o Samu organizou a transferência aérea da vítima em um avião de pequeno porte para Santarém, para que pudesse receber atendimento mais especializado.

De acordo com o Samu, o estado da criança é grave, e ela segue sob cuidados médicos intensivos no Pronto Socorro.

A Polícia Civil deverá investigar as circunstâncias exatas do disparo que atingiu a criança.

Fonte: g1 Santarém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/09/2024/22:19:30

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...