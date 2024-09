Chef de cozinha Saulo Jennings é escolhido como 1º Embaixador Gastronômico da ONU Turismo

Saulo Jennings carregando um pirarucu, base de muitos pratos da culinária amazônica — Foto: Arquivo Pessoal

Nascido em Santarém, o chef é um dos principais expoentes da culinária amazônica e representará o Brasil como referência de valorização da comida inspirada na cultura alimentar da região do Tapajós.

O santareno Saulo Jennings, chef de cozinha reconhecido como um dos maiores divulgadores da culinária amazônica, foi eleito o 1º Embaixador Gastronômico da ONU Turismo no mundo. O anúncio foi feito na sexta-feira (20) pelo secretário-geral do organismo internacional Zurab Pololikashvili durante encontro do G20 Turismo, em Belém, no Pará.

Para o chef de cozinha, o título é resultado não apenas do trabalho dele, mas também do esforço coletivo de sua comunidade.

“Esse prêmio é um reconhecimento de um trabalho de longo prazo, não só meu, mas de todos que cuidam da nossa comida e da produção dos nossos peixes, sempre respeitando a floresta. Também é uma vitória para a comida regional, que antes era vista como simples, mas agora mostra que pode ocupar um espaço de destaque na alta gastronomia”, ressaltou.

Saulo Jennngs lembra que a gastronomia movimenta não só o turismo, mas diversos elos produtivos da economia, beneficiando cerca de 300 famílias. “São desde os pescadores até os cozinheiros que preparam os pratos, ciclo que gera emprego e renda para população local. E é assim que conseguimos promover desenvolvimento sustentável nessa importante região do país”, explicou.

De acordo com com dados do Ministério do Turismo apontam que mais de 95% dos visitantes internacionais avaliam positivamente a culinária local, reforçando o papel da gastronomia como um dos principais atrativos turísticos e contribuindo para o fortalecimento da economia e do turismo nacional.

O título conquistado pelo chef Saulo dará visibilidade internacional à gastronomia brasileira e também foi comemorado pelo ministro do Turismo, Celso Sabino.

“O chef Saulo está revolucionando a Amazônia e, agora, vai levar toda essa potencialidade gastronômica para o mundo. Nossa culinária é riquíssima e com alto poder de atrair turistas”, enfatizou Sabino.

Durante o G20 Turismo, o chef Saulo participou do painel “Cozinha Global e Turismo Gastronômico”, que foi moderado pela jornalista Daniela Filomeno. O encontro fomentou discussões relevantes sobre o impacto desse segmento no cenário mundial.

Desde dezembro de 2023, a ONU Turismo conta com um escritório regional no Rio de Janeiro para impulsionar o setor em todo o continente americano.

