Criança de 3 anos encontra pistola de pai e atira na cabeça do irmão gêmeo

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O pai das crianças foi levado para o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do bairro Pacoval. (Com informações de Núbia Pacheco, g1 AP — Macapá).

Uma criança de 3 anos atirou acidentalmente na cabeça do irmão gêmeo depois de encontrar uma pistola do pai nesta quinta-feira (22). O caso aconteceu na Zona Norte de Macapá e, segundo a Polícia Militar (PM), o homem é colecionador de armas. O estado de saúde do menino é grave.

Ambulância no Hospital de Emergência (HE) de Macapá — Foto: John Pacheco/g1

You May Also Like