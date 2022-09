Homem tenta matar irmã após ela dizer que quer ser policial, no Pará

Jeferson Valente Campos foi preso depois de tentar matar a irmã mais nova a terçadadas | Foto:Reprodução

Jeferson Valente Campos foi preso após tentar assassinar a irmã mais nova, de 16 anos, porque ela manifestou a vontade de se tornar policial. Caso aconteceu na cidade paraense de Breves, na Ilha do Marajó.

É comum que crianças e adolescentes projetem seu futuro, sobre metas e desejos de vida, assim como escolham profissões e carreiras para seguir quando crescerem e ficarem mais velhas.

No entanto, uma jovem de 16 anos quase foi assassinada pelo próprio irmão após dizer que gostaria de estudar para se tornar policial no futuro. O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (23), no município paraense de Breves, na Ilha do Marajó.

Jeferson Valente Campos, de 25 anos, teria ficado irritado após a revelação da irmã mais nova e, munido de um terçado, tentou matá-la.

Ele tem uma extensa ficha criminal, com passagens por homicídio, tráfico de drogas e furto qualificado.

O homem foi impedido de assassinar a adolescente por outras duas irmãs, que tentaram aparar os golpes de terçado e uma delas acabou sendo atingida. A jovem de 16 anos conseguiu escapar da casa por uma janela.

Após o ocorrido, a vítima e demais testemunhas denunciaram o acusado na Delegacia de Atendimento à Mulher de Breves (DEAM), que enviou equipes para fazer diligências na região em busca de Jeferson.

Ele foi encontrado e preso em flagrante pelo crime de tentativa de feminicídio. Já a menor de idade recebeu atendimento em uma unidade da Fundação Parapaz e seguirá recebendo apoio policial.

Equipe da Polícia Civil de Breves acolheu a adolescente de 16 anos que sonha em ser policial |Foto: Reprodução

Ela, inclusive, foi chamada para fazer uma visita às instalações da Polícia Civil de Breves, onde foi convidada a compor o quadro da instituição como estagiária e ficar, assim, mais próxima de realizar o sonho de ser policial. (Com informações do DOL).

